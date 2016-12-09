بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الأمن الوطني والشرطة سيرتدون الزي الرسمي الجديد تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد، بعد إنطلاق عملية توزيع اللباس الجديد على الدوائر الأمنية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عناصر الأمن الوطني والشرطة سيرتدون الزي الرسمي الجديد تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد، بعد إنطلاق عملية توزيع اللباس الجديد على الدوائر الأمنية.



وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أعلنت أن الزي الرسمي الجديد الذي سيرتديه رجال الشرطة كأقصى تقدير هو صيف سنة 2017، وذلك خلال الاحتفالات التي أقيمت بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بمناسبة الذكرى الستون لتأسيس الأمن الوطني بالمغرب الذي يصادف 16 ماي الماضي.

وقالت مصادر مطلعة، أن الشركة المكلفة بالصفقة أنهت عملية خياطة الزي الجديد المتفق عليه مع المديرية العامة للأمن الوطني، وأن توزيعها على المصالح الأمنية عبر التراب المغربي قد إنطلق بالفعل.