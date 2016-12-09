 بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل | منوعات

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش | حوادث و حقوق

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر | دولي

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور للبوليساريو بالمحيط الأطلسي | بوليتيك

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور ''للبوليساريو'' بالمحيط الأطلسي

الحموشي يحيل ضابط ومفتش للشرطة بالقنيطرة على المجلس التأديبي لهذا السبب | مجتمع

الحموشي يحيل ضابط ومفتش للشرطة بالقنيطرة على المجلس التأديبي لهذا السبب

مبادرة إنسانية لشرطي مع متشرد تشعل الفايسبوك..وها شنو دار | مجتمع

مبادرة إنسانية لشرطي مع متشرد تشعل الفايسبوك..وها شنو دار

خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع | دولي

خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع

بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد | بوليتيك

بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 16:44 بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد | بوليتيك
بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد
علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الأمن الوطني والشرطة سيرتدون الزي الرسمي الجديد تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد، بعد إنطلاق عملية توزيع اللباس الجديد على الدوائر الأمنية.

شوف تيفي 

علمت "شوف تيفي" أن عناصر الأمن الوطني والشرطة سيرتدون الزي الرسمي الجديد تزامنا مع إحتفالات أعياد الميلاد، بعد إنطلاق عملية توزيع اللباس الجديد على الدوائر الأمنية.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أعلنت أن الزي الرسمي الجديد الذي سيرتديه رجال الشرطة كأقصى تقدير هو صيف سنة 2017، وذلك خلال الاحتفالات التي أقيمت بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بمناسبة الذكرى الستون لتأسيس الأمن الوطني بالمغرب الذي يصادف 16 ماي الماضي.

وقالت مصادر مطلعة، أن الشركة المكلفة بالصفقة أنهت عملية خياطة الزي الجديد المتفق عليه مع المديرية العامة للأمن الوطني، وأن توزيعها على المصالح الأمنية عبر التراب المغربي قد إنطلق بالفعل.

الزي الرسمي الخاص برجال الأمن

الزي الرسمي الخاص برجال الأمن

الزي الرسمي الخاص برجال الأمن

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشرطة الزي الرسمي الأمن اللباس شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور للبوليساريو بالمحيط الأطلسي | بوليتيك

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور ''للبوليساريو'' بالمحيط الأطلسي

بالصور : شخصيات سياسية و جمعوية تشارك في تشييع جثمان بوشتى الجامعي لمثواه الأخير بالبيضاء | بوليتيك

بالصور : شخصيات سياسية و جمعوية تشارك في تشييع جثمان ''بوشتى الجامعي'' لمثواه الأخير بالبيضاء

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور | بوليتيك

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش | بوليتيك

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد التدخل البطولي لفرقة الصقور للقبض على اخطر مروج مخدرات فكازا | زووم
منذ 8 دقائق

شاهد التدخل البطولي لفرقة الصقور للقبض على اخطر مروج مخدرات فكازا

نسولو الناس:واش كتصلي؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:واش كتصلي؟

أقوى لحظات جنازة الاستقلالي بوشتى الجامعي(فيديو مؤثر) | خارج البلاطو

أقوى لحظات جنازة الاستقلالي بوشتى الجامعي(فيديو مؤثر)

نبيل بن عبد الله في كلمة مؤثرة في حق المرحوم بوشتى الجامعي:الراحل كان خدوما لوطنه | خارج البلاطو

نبيل بن عبد الله في كلمة مؤثرة في حق المرحوم بوشتى الجامعي:الراحل كان خدوما لوطنه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم : العثور على جثة شاب عارية داخل غرفة بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 39 ثانية

صادم : العثور على جثة شاب عارية داخل غرفة بأكادير

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل | منوعات

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش | حوادث و حقوق

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.