المثلي بوجه مكشوف''آدم'' يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش ﻿

نشر الشاب المغربي الذي يقدم نفسه على أنه مثلي بوجه مكشوف ،''آدم لحلو'' صورا جديدة ظهر من خلالها بلباس النساء و بكعب عالي.

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نشر الشاب المغربي الذي يقدم نفسه على أنه مثلي بوجه مكشوف ،"آدم لحلو" صورا جديدة ظهر من خلالها بلباس النساء و بكعب عالي.

و كان آدم قد وجه رسالة يوم الأربعاء، إلى جميع المغاربة ممن ينتقدوه عبر تدوينة نشرها في حائطه الفايسبوكي،قائلا:نكون مثلي ماسوقكومش نكون كنبغي الحيوانات نكون لي بغيت غير .... انا عجبني راسي انا اجمل انسان فالكون و انت مال مك؟



و يضم الحساب الخاص بآدم فيديوهات سيلفي يلتقطها توضح جليا ميولاته الجنسية.