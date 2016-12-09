 المثلي بوجه مكشوف''آدم'' يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل | منوعات

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش | حوادث و حقوق

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر | دولي

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور للبوليساريو بالمحيط الأطلسي | بوليتيك

بان كي مون يعين صينيا قائدا لبعثة المينورسو أياما بعد صور ''للبوليساريو'' بالمحيط الأطلسي

الحموشي يحيل ضابط ومفتش للشرطة بالقنيطرة على المجلس التأديبي لهذا السبب | مجتمع

الحموشي يحيل ضابط ومفتش للشرطة بالقنيطرة على المجلس التأديبي لهذا السبب

مبادرة إنسانية لشرطي مع متشرد تشعل الفايسبوك..وها شنو دار | مجتمع

مبادرة إنسانية لشرطي مع متشرد تشعل الفايسبوك..وها شنو دار

خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع | دولي

خطير وبالفيديو.. بوليسي ضرب بقرطاسة تلميذ هاز جنوية داخل مؤسسة تعليمية و ها شنو وقع

بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد | بوليتيك

بالصور : الحموشي يغير الزي الرسمي الخاص برجال الأمن في هذا الموعد

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

المثلي بوجه مكشوف''آدم'' يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 16:41 المثلي بوجه مكشوفآدم يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش | منوعات
المثلي بوجه مكشوف''آدم'' يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش
نشر الشاب المغربي الذي يقدم نفسه على أنه مثلي بوجه مكشوف ،''آدم لحلو'' صورا جديدة ظهر من خلالها بلباس النساء و بكعب عالي.

شوف تيفي:

نشر الشاب المغربي الذي يقدم نفسه على أنه مثلي بوجه مكشوف ،"آدم لحلو" صورا جديدة ظهر من خلالها بلباس النساء و بكعب عالي.

و كان آدم قد وجه رسالة يوم الأربعاء، إلى جميع المغاربة ممن ينتقدوه عبر تدوينة نشرها في حائطه الفايسبوكي،قائلا:نكون مثلي ماسوقكومش نكون كنبغي الحيوانات نكون لي بغيت غير .... انا عجبني راسي انا اجمل انسان فالكون و انت مال مك؟

و يضم الحساب الخاص بآدم فيديوهات سيلفي يلتقطها توضح جليا ميولاته الجنسية.

المثلي بوجه مكشوف''آدم'' يستفز المغاربة من جديد و هاكيفاش

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب آدم مثلي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل | منوعات

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية | منوعات

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية

بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش | منوعات

بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد التدخل البطولي لفرقة الصقور للقبض على اخطر مروج مخدرات فكازا | زووم
منذ 4 دقائق

شاهد التدخل البطولي لفرقة الصقور للقبض على اخطر مروج مخدرات فكازا

نسولو الناس:واش كتصلي؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:واش كتصلي؟

أقوى لحظات جنازة الاستقلالي بوشتى الجامعي(فيديو مؤثر) | خارج البلاطو

أقوى لحظات جنازة الاستقلالي بوشتى الجامعي(فيديو مؤثر)

نبيل بن عبد الله في كلمة مؤثرة في حق المرحوم بوشتى الجامعي:الراحل كان خدوما لوطنه | خارج البلاطو

نبيل بن عبد الله في كلمة مؤثرة في حق المرحوم بوشتى الجامعي:الراحل كان خدوما لوطنه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل | منوعات
منذ 18 دقيقة

فيديو نادر من القناة الأولى..حملة زيرو ميكا انطلقت سنة 1995 .. وهذه هي التفاصيل

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش | حوادث و حقوق

مشا فيها.. الشك يقود لاعتقال مواطن فنزويلي بمطار طنجة وها علاش

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. حادثة سير مروعة ضواحي مدينة البيضاء

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر | دولي

عاجل.. انفجار ثاني بعبوة ناسفة يهز مصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.