صورة خطيرة تهز الفايسبوك.. مراهق يحمل سيفا بالمحمدية ويروع المواطنين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص يبدو بأنه مراهق يحمل سيفا من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص يبدو بأنه مراهق يحمل سيفا من الحجم الكبير.

وحسب متداولي هذه الصورة، فإن هذا الشخص يوجد بمدينة المحمدية، ويعتبر من أخطر المجرمين بمدينة الزهور.

وطالب العديد من النشطاء المصالح الأمنية بالتدخل السريع واعتقال الشخص الذي يظهر في الصورة، موضحين بأن نشر هذه الصورة على الفايسبوك يزيد من ترويع المواطنين وإرهابهم.