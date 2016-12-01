بعد إثارته الجدل في الوسط الفني، الفنان اللبناني رياض العمر يقود قافلة خيرية صوب المناطق النائية بالمغرب بداية من فاس ﻿

مع كل موسم البرد والشتاء، تتوجه الأنظار إلى المناطق التي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة، والتي يصبح العيش فيها صعبا للغاية، نظرا لبرودة الطقس وتساقط الثلوج بكثافة.

شوف تيفي

مع كل موسم البرد والشتاء، تتوجه الأنظار إلى المناطق التي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة، والتي يصبح العيش فيها صعبا للغاية، نظرا لبرودة الطقس وتساقط الثلوج بكثافة.

وفي بادرة إنسانية لأول مرة، يقود الفنان اللبناني المقيم في المغرب منذ سنوات رياض العمر وجمعية "بيكم وبينا" قافلة خيرية موجهة للمناطق النائية بالمغرب وخاصة المناطق الجبلية الوعرة التي تعاني هذه الأيام من شدة برودة الطقس وتساقط الثلوج...

وفي إطار هذه المبادرة قال رياض العمر أنه لا يرى غرابة في أن يساعد الإنسان أهله، لأنه عاش في بلد احتضنه واستقبله بحفاوة، فضلا أنه متزوج من سيدة مغربية وله أبناء منها.

وأضاف "ألا يقولون "دير الخير تلقاه؟"، إنه ليس مثلا فقط، إنها طريقة حياة، في الواقع وأنا أشاهد هذه المناطق البعيدة كثيرة الثلوج والبرد في مثل هذا الفصل، وكأني أرى جبال لبنان بطيبة اهلها وسماحة وجوه أطفالها...

جدير بالذكر أن القافلة ستنطلق يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري من أحد المطاعم الشهيرة بالدار البيضاء، على أن تكون وجهتها الأولى مدينة فاس ومن هناك إلى المناطق الجبلية.