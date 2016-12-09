بالصور : شخصيات سياسية و جمعوية تشارك في تشييع جثمان ''بوشتى الجامعي'' لمثواه الأخير بالبيضاء ﻿

شاركت فعاليات سياسية، جمعوية، وأكاديمية في تشييع جنازة البرلماني الإستقلالي السابق عن دائرة الحي الحسني ''بوشتى الجامعي'' إلى مثواه الأخير، بمقبرة الرحمة بالبيضاء.

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شاركت فعاليات سياسية، جمعوية، وأكاديمية في تشييع جنازة البرلماني الإستقلالي السابق عن دائرة الحي الحسني "بوشتى الجامعي" إلى مثواه الأخير، بمقبرة الرحمة بالبيضاء.

وتقدم المشاركين في جنازة الراحل "بوشتى الجامعي"، الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط وأعضاء باللجنة التنفيذية للحزب، حيث قدموا العزاء لعائلة المرحوم نيابة عن كل الإستقلاليين.

وحضر كذلك قياديون بأحزاب سياسية أخرى، كالوزير السابق لحسن الداودي، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، ومدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران جامع المعتصم، والباحث التاريخي والأكاديمي حسن أوريد، بالإضافة إلى شخصيات جمعوية وسياسية أخرى.