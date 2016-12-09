هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور ﻿

نشرت الصفحة الفايسبوكية الخاصة ب ''عبد الإله بنكيران''، صورا لبرقية التعزية التي أرسلها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة إثر وفاة والدته مفتاحة الشامي.

"شوف تيفي"

نشرت الصفحة الفايسبوكية الخاصة ب "عبد الإله بنكيران"، صورا لبرقية التعزية التي أرسلها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة إثر وفاة والدته مفتاحة الشامي.

وكان الملك محمد السادس، بعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إثر وفاة والدته الحاجة مفتاحة الشامي، التي انتقلت إلى عفو الله مساء الاثنين الماضي.