معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات ﻿

شهدت بلدية الفقيه بنصالح عشية أمس الخميس، اندلاع معركة عنيفة بين موظف ومخزني بسبب دخولهما في نقاش حاد.

"شوف تيفي"

شهدت بلدية الفقيه بنصالح عشية أمس الخميس، اندلاع معركة عنيفة بين موظف ومخزني بسبب دخولهما في نقاش حاد.

وحسب مصادر من الفقيه بنصالح، فإن هذا النقاش الحاد وتبادل الكلمات النابية، انتهى بتوجيه الموظف للكلمة قوية للمخزني قبل أن يتدخل المتواجدون بعين المكن لفض هذا الاشتباك.

وأضافت المصادر ذاتها بأن إدارة البلدية، قررت فتح تحقيق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة المثيرة للجدل.