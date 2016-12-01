العنصر يهاجم بن كيران ويتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة ﻿

في خطوة مفاجئة وغير منتظرة بعد بلاغ المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سابقا يثني فيه على حنكة رئيس الحكومة بن كيران، خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتصريح ناري من خلال مقالة له باللغة

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في خطوة مفاجئة وغير منتظرة بعد بلاغ المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سابقا يثني فيه على حنكة رئيس الحكومة بن كيران، خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتصريح ناري من خلال مقالة له باللغة الفرنسية، بجريدة "LES ECHOS" يتهم من خلالها رئيس الحكومة المكلف "بعرقلة تشكيل الحكومة".

وإتهم امحند العنصر، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، بالوقوف وراء عرقلة تشكيل الحكومة، بالقول "إن المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وومتجانس"، مضيفا أن "البلوكاج الحكومي، هو إرادي لعبد الإله ابن كيران ويتحمل مسؤوليته بعد أن مرت ثلاثة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية ولا يزال المغرب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف العنصر من خلال مقالته التي قيل أنها من صياغة مدير إداري بالحزب، "أن مقتضيات الدستور فيما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي، لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلتحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف". وفق ذات المصادر.