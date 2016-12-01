البرلمانية ماء العينين تهدد كاتب نقابة التعليم العالي باللجوء للقضاء بعد إتهامها ''بسرقة الأموال العمومية'' ﻿

هددت البرلمانية باسم حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين باعتبارها مقررة بالمجلس الأعلى للتعليم، باللجوء للقضاء ضد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عبد الكريم مدون العضو بالمجلس

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هددت البرلمانية باسم حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين باعتبارها مقررة بالمجلس الأعلى للتعليم، باللجوء للقضاء ضد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عبد الكريم مدون العضو بالمجلس المذكور، والذي إتهمها "بسرقة الأموال العامة".

وسبق لعبد الكريم مدون العضو بالمجلس الأعلى للتعليم باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن أوضح في رسالة له "أن البرلمانية ماء العينين تطلب تعويضا عن تنقلاتها لإجتماعات المجلس رغم أنها تقيم في الرباط، متسائلا في رسالة له "ماذا يسمى هذا في لغة القانون؟ ليجيب أن هذا يسمى سرقة الأموال العامة.

من جهة ثانية هاجمت ماء العينين التي تتواجد بالعاصمة السنغالية دكار، من خلال رسالة مطولة على حائطها الفايسبوكي، عبد الكريم مدون مهددة إياه باللجوء إلى القانون، مع إتهامه بالكذب والإفتراء.

وتفجر الصراع بين ماء العينين وعبد الكريم بعد رسالة لهذا الأخير، كشف من خلالها عن إستقالته من عضوية المجلس الأعلى للتعليم بعد مصادقته على مقترح يقضي بمساهمة الأسر المغربية في نفقات التعليم العمومي، وهو الإجراء الذي خلف إستياءا عارما لدى شريحة مهمة من المغاربة.

ويأتي السجال بين العضوين في مجلس عمر عزيمان، كممثلين عن نقابتهما، تزامنا مع الإنتقادات الشديدة التي تتعرض إليها البرلمانية ماء العينين بسبب مراكمتها مجموعة من المهام والمسؤوليات، كعضوة بمجلس جهة سوس ماسة، وبرلمانية عن دائرة الحي الحسني وعضوة بالمجلس الأعلى للتعليم الذي تحصل من خلاله على تعويضات جزافية مهمة، حيث نشر فايسبوكيون ومواقع إلكترونية أن الدخل الشهري لماء العينين يتجاوز 120 ألف درهم، وهو راتب يفوق بكثير أجر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وهو ما نفته ماء العينين عبر تدوينة لها على حائطها الفايسبوكي.