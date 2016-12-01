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شاعلة بين أمير علي ونعمان لحلو و ها علاش

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 15:27 شاعلة بين أمير علي ونعمان لحلو و ها علاش | ثقافة و فنون
شاعلة بين أمير علي ونعمان لحلو و ها علاش
اندلعت حرب كلامية بين الفنانين أمير علي ونعمان لحلو، عقب التصريحات التي أدلى بها نعمان لحلو خلال حضوره فعاليات مهرجان مكناس، والتي أكد من خلالها أن الفضل يعود له في تمكن أمير علي من السفر إلى

"شوف تيفي":

اندلعت حرب كلامية بين الفنانين أمير علي ونعمان لحلو، عقب التصريحات التي أدلى بها نعمان لحلو خلال حضوره فعاليات مهرجان مكناس، والتي أكد من خلالها أن الفضل يعود له في تمكن أمير علي من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تعليقه على هذا التصريح، ظهر أمير علي على حسابه الرسمي بالفايسبوك غاضبا بشدة بسبب تصريحات نعمان لحلو الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية امتدت لسنوات طويلة، نافيا في الوقت ذاته بأن نعمان لحلو كان له الفضل في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان أمير علي، عبر الأسبوع الماضي كذلك عن غضبه واستيائه الشديد من عدم توجيه الدعوة له لحضور فعاليات مهرجان مكناس، منتقدا في الوقت ذاته توجيه الدعوة لفنانين لا علاقة لهم بالمدينة الإسماعيلية.

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