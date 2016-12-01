بن كيران يعقد مجلسا إستثنائيا لحكومة تصريف الأعمال لهذه الأسباب ﻿

كشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، سيترأس الأسبوع المقبل إجتماعاً استثنائياً لمجلس الحكومة، وذلك للمصادقة على المرسوم الاستثنائي لفتح الإعتمادات وتصريف الأعمال وصرف أجور

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كشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، سيترأس الأسبوع المقبل إجتماعاً استثنائياً لمجلس الحكومة، وذلك للمصادقة على المرسوم الاستثنائي لفتح الإعتمادات وتصريف الأعمال وصرف أجور الموظفين في انتظار المصادقة الرسمية على قانون المالية من قبل البرلمان.

وأفادت ذات المصادر، أن الإجتماع المرتقب عقده الأربعاء أو الخميس المقبلين حسب أجندة رئاسة الحكومة والوزراء، على بعد 21 يوما من نهاية السنة المالية، حيث لجأ بن كيران للفصل 50 من الدستور الذي ينص على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه .. فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة”.

وحسب ذات المصادر، تلجأ الحكومة لتفعيل هذه المادة بعد إنصرام الأجل القانوني للمصادقة على قانون مالية 2017، حيث لم يتبقى سوى 21 يوما على نهاية السنة المالية، بعد الفشل في تشكيل الحكومة ومجلس النواب.