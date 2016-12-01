بعد فضيحة فولكس فاغن .. الحكومة الإسبانية تتخذ جميع التدابير اللازمة ﻿

ذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الاسبانية إن حكومة مدريد اتخذت كافت التدابير المناسبة و المطابقة للقانون من أجل مواجهة فضيحة التلاعب في محركات فولكس فاغن، وأنها ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية في

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



ذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الاسبانية إن حكومة مدريد اتخذت كافت التدابير المناسبة و المطابقة للقانون من أجل مواجهة فضيحة التلاعب في محركات فولكس فاغن، وأنها ستواصل العمل مع المفوضية الأوروبية في هذا السياق.



ونقلت وكالة الانباء الإسبانية (إفي)، أمس الخميس، عن المصادر ذاتها أن إسبانيا ستواصل التعاون، وبكل شفافية، مع الدول الأعضاء الأخرى المتضررة من هذه القضية، وذلك من أجل إيجاد حلول لها.



كما أشارت أن الحكومة بدأت إجراء تأديبيا ضد مصنع السيارات "سيات"، وهو فرع تابع لفولكس فاغن، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفة أن الحكومة أبلغت بروكسيل بكل المعلومات التي طلبتها المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.



وهكذا ردت الحكومة الاسبانية على قرار المفوضية الأوروبية، و الذي سجل سبع حالات خروقات ضد بلدان أعضاء، من بينها إسبانيا، لعدم تطبيقها عقوبات على الشركات المتورطة في فضيحة التلاعب بمحركات فولكس فاغن.