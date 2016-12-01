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سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار | بوليتيك

سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار

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سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 15:13 سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار | بوليتيك
سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار
خلف قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الخميس الاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، موجة سخط عارمة لدى الجزائريين، حيث لجأت لأول مرة منذ تسعينيات القرن

شوف تيفي

خلف قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الخميس الاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، موجة سخط عارمة لدى الجزائريين، حيث لجأت لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي الحكومة للتمويلات الخارجية بعد الركود الإقتصادي الذي ضرب البلاد منذ إنخفاض أثمنة المحروقات.

وكشفت المواقع الإعلامية الجزائرية المعارضة للنظام، أن عبد العزيز بوتفليقة وقع على قرار إقتراض مليار دولار أمريكي يوجه لتمويل برامج طاقوية، حيث سبق للبنك الإفريقي للتنمية، أن أعلن شهر نونبر الماضي عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون أورو ، حسب ما أعلنت عنه مواقع عالمية.

وحسب المرسوم الذي وقعه بوتفليقة، فإنه قد تمت الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نونبر بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية.

وجاء في المرسوم أن القرض سيوجه لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية للجزائر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض.

وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لجأت الجزائر هذا العام إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، ومكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار.

وتعتزم السلطات الجزائرية إطلاق عملية اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية لاستقطاب الأموال من السوق الموازية، حسب تصرح وزير المالية مطلع أكتوبر الماضي وفق تعبير مواقع إعلامية جزائرية.

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