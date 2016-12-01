عاجل..هذا هو الحكم الصادر في حق قاصرتي مراكش المتابعتين بالشذوذ الجنسي ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قبل قليل، ببراءة الفتاتين القاصرتين اللتين تمت متابعتها بتهمة ''الشذوذ الجنسي''.

"شوف تيفي"



قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قبل قليل، ببراءة الفتاتين القاصرتين اللتين تمت متابعتها بتهمة "الشذوذ الجنسي".

واعتبرت مجلة "أقليات" المدافعة عن حقوق المثليين، على حسابها الخاص بالفايسبوك براءة الفتاتين انتصارا لحقوق الأقليات الجنسية بالمغرب، وتأكيدا على ضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المجرم للمثلية الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تفجرت الشهر الماضي، عقب إيقاف فتاتين قاصرتين، تم ضبطهما بسطح بناية سكنية بمراكش، وهن يتبادلن القبل، ما جعل العديد من الجمعيات الحقوقية تدخل على الخط للدفاع عنهن.