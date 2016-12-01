عاجل: إصابة 20 فرادا من القوات العمومية بعد إحباط أكبر محاولة للهجرة عبر سبتة ﻿

علمت'' شوف تيفي، أن 20 فردا من القوات العمومية و 20 مهاجرا سريا أصيبوا صباح اليوم الجمعة ،بجروح عقب إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجر سري منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي، أن 20 فردا من القوات العمومية و 20 مهاجرا سريا أصيبوا صباح اليوم الجمعة ،بجروح عقب إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجر سري منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر مركز بليونش.

وفور وصولها،نقلت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق، المصابين إلى المستشفى المحلي بمدينة الفنيدق لتلقي الاسعافات اللازمة.

إلى ذلك يضيف مصدرنا أن القوات العمومية تمكنت من توقيف قرابة 300 من المقتحمين، تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم.