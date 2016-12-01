انفراد .. مركز للغات ينصب على 70 عائلة في مبالغ مالية مهمة بالبرنوصي ﻿

تعرضت أزيد من 70 عائلة بداية الشهر الجاري، لعملية نصب و احتيال في مبالغ مالية مهمة ،من طرف مدير مركز لتعلم اللغات بسيدي البرنوصي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تعرضت أزيد من 70 عائلة بداية الشهر الجاري، لعملية نصب و احتيال في مبالغ مالية مهمة ،من طرف مدير مركز لتعلم اللغات بسيدي البرنوصي.



و أكد مصدر موثوق لـ"شوف تيفي" أن عدد من العائلات التي سجلت أبناءها هذا الموسم في المركز المذكور قد تعرضت لعملية نصب في مبالغ مالية تراوحت بين 2000 و 10000 درهم ، ناهيك عن الأساتذة المتعاقدين مع المركز و أطره ، وأضاف المصدر ذاته أن أولياء التلاميذ فوجئوا بإغلاق المركز لأبوابه مباشرة بعد عطلة شهر نونبر لمدة يومين قبل أن يكتشفوا أن مدير المركز قد أفرغ المركز من كل محتوياته التربوية كالمكاتب والحواسيب وغيرها ، و أن كاميرا كانت مثبتة أمام المركز كشفت عملية الافراغ التي تمت ليلا .



مصدرنا أضاف أن العائلات قصدت نيابة التعليم بالبرنوصي و التي أكدت لهم أنها لم تمنح المعني بالأمر ترخيصا لفتح المؤسسة وأنها وافقت فقط على مده ببحث قصد النظر في الطلب , و أردف نفس المصدر أن العائلات تقدمت للمصالح الأمنية بالبرنوصي بشكاية تتهم فيها المدير بالنصب .