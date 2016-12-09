عاجل وبالصور: قادة أحزاب سياسية بجنازة الإستقلالي ''بوشتى الجامعي'' يتقدمهم حميد شباط بالبيضاء ﻿

حضر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لتشييع جنازة النائب البرلماني السابق عن دائرة الحي الحسني ''بوشتى الجامعي'' الذي سيوارى الثرى بعد صلاة الجمعة اليوم بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء.

شوف تيفي

حضر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لتشييع جنازة النائب البرلماني السابق عن دائرة الحي الحسني "بوشتى الجامعي" الذي سيوارى الثرى بعد صلاة الجمعة اليوم بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء.

وحضر إلى جانب حميد شباط كل من الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، ومدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران جامع المعتصم، إلى جانب فعاليات جمعوية وممثلين عن السلطة المحلية يتقدمهم عامل مقاطعة الحي الحسني.

وحسب موفد "شوف تيفي" لمسجد الرحمة الذي سيشهد صلاة الجنازة على الفقيد، فقد حلت وفود تمثل عدة أحزاب سياسية، وجمعيات المجتمع المدني للتعبير عن مواساتها لعائلة الفقيد في مصابها الجلل، نظير دفاع الراحل عن ساكنة الحي الحسني من داخل قبة البرلمان.