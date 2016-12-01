عاجل.. ياربي السلامة: ترماواي كازا دار ''كسيدة'' خايبة..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن محطة الشهداء بالحي المحمدي، شهدت قبل قليل، وقوع حادث خطير، يتمثل في دهس قاطرة لـ ''طرامواي'' لشاب في عقده الثالث بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن محطة الشهداء بالحي المحمدي، شهدت قبل قليل، وقوع حادث خطير، يتمثل في دهس قاطرة لـ "طرامواي" لشاب في عقده الثالث بطريقة مروعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الذي من المحتمل أنه يعاني من نقص في النظر، كان يحاول تجاوز السكة، إلا أن القاطرة دهسته بطريقة أرعبت المتواجدين بعين المكان.

وأوضح ذات المصدر بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشاب إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالته، بينما حلت المصالح الأمنية بعين المكان وقامت بالمعاينة.