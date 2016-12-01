 عاجل.. ياربي السلامة: ترماواي كازا دار ''كسيدة'' خايبة..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور | بوليتيك

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش | بوليتيك

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات

العنصر يهاجم بن كيران ويتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة | بوليتيك

العنصر يهاجم بن كيران ويتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة

البرلمانية ماء العينين تهدد كاتب نقابة التعليم العالي باللجوء للقضاء بعد إتهامها بسرقة الأموال العمومية | بوليتيك

البرلمانية ماء العينين تهدد كاتب نقابة التعليم العالي باللجوء للقضاء بعد إتهامها ''بسرقة الأموال

شاعلة بين أمير علي ونعمان لحلو و ها علاش | ثقافة و فنون

شاعلة بين أمير علي ونعمان لحلو و ها علاش

بن كيران يعقد مجلسا إستثنائيا لحكومة تصريف الأعمال لهذه الأسباب | بوليتيك

بن كيران يعقد مجلسا إستثنائيا لحكومة تصريف الأعمال لهذه الأسباب

بعد فضيحة فولكس فاغن .. الحكومة الإسبانية تتخذ جميع التدابير اللازمة | اقتصاد

بعد فضيحة فولكس فاغن .. الحكومة الإسبانية تتخذ جميع التدابير اللازمة

سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار | بوليتيك

سابقة:بوتفليقة يلجأ للإقتراض الخارجي لإنقاذ الإقتصاد الجزائري من الإنهيار

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

عاجل.. ياربي السلامة: ترماواي كازا دار ''كسيدة'' خايبة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 14:03 عاجل.. ياربي السلامة: ترماواي كازا دار كسيدة خايبة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل.. ياربي السلامة: ترماواي كازا دار ''كسيدة'' خايبة..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' أن محطة الشهداء بالحي المحمدي، شهدت قبل قليل، وقوع حادث خطير، يتمثل في دهس قاطرة لـ ''طرامواي'' لشاب في عقده الثالث بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن محطة الشهداء بالحي المحمدي، شهدت قبل قليل، وقوع حادث خطير، يتمثل في دهس قاطرة لـ "طرامواي" لشاب في عقده الثالث بطريقة مروعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الذي من المحتمل أنه يعاني من نقص في النظر، كان يحاول تجاوز السكة، إلا أن القاطرة دهسته بطريقة أرعبت المتواجدين بعين المكان.

وأوضح ذات المصدر بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشاب إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالته، بينما حلت المصالح الأمنية بعين المكان وقامت بالمعاينة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالك الطرامواي الشاب سيارة الإسعاف مستودع الأموات مستشفى محمد الخامس المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في حق قاصرتي مراكش المتابعتين بالشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو الحكم الصادر في حق قاصرتي مراكش المتابعتين بالشذوذ الجنسي

عاجل: إصابة 20 فرادا من القوات العمومية بعد إحباط أكبر محاولة للهجرة عبر سبتة | حوادث و حقوق

عاجل: إصابة 20 فرادا من القوات العمومية بعد إحباط أكبر محاولة للهجرة عبر سبتة

انفراد .. مركز للغات ينصب على 70 عائلة في مبالغ مالية مهمة بالبرنوصي | حوادث و حقوق

انفراد .. مركز للغات ينصب على 70 عائلة في مبالغ مالية مهمة بالبرنوصي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة نادرة في المغرب..طفلة صغيرة كتبول من كْرشها..للمساعدة (فيديو مؤثر) | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة نادرة في المغرب..طفلة صغيرة كتبول من كْرشها..للمساعدة (فيديو مؤثر)

تصريح أم جد مؤثرة ..بنتي أمينة محتاجة لأمس الحاجة لمساعدتكم..خاصني عملية بـ8 ديال المليون | حالة خاصة

تصريح أم جد مؤثرة ..بنتي أمينة محتاجة لأمس الحاجة لمساعدتكم..خاصني عملية بـ8 ديال المليون

علاش أنا فالحبس: قصة مؤلمة لشاب متهم بالقتل..دخلت الحبس باطل بمنتف قْتلت صاحبي و ها شنو كاندير | علاش تشديتي فالحبس

علاش أنا فالحبس: قصة مؤلمة لشاب متهم بالقتل..دخلت الحبس باطل بمنتف قْتلت صاحبي و ها شنو كاندير

بالفيديو.. ها علاش عَوْضات أورانج ميديتيل فالمغرب | مال و أعمال

بالفيديو.. ها علاش عَوْضات ''أورانج'' '' ميديتيل'' فالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور | بوليتيك
منذ 10 دقائق

هذه هي الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى بنكيران+صور

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش | بوليتيك

مندوبية السجون تكشف حقيقة إغلاق سجن بولمهارز بمراكش

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بين موظف ومخزني داخل بلدية الفقيه بنصالح وها باش سالات

العنصر يهاجم بن كيران ويتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة | بوليتيك

العنصر يهاجم بن كيران ويتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة

﻿ ﻿
اليوم 13:41 GMT

عاجل.. بعد مقاطعة الصلاة الأسبوع الماضي..استنفار أمني بمسجد يوسف ابن تاشفين بفاس خلال صلاة الجمعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.