عاجل: التلفزيون يقتل أشهر فنانة مصرية ﻿

تفاجأ المصريون اليوم الجمعة،ببث القناة الثانية المصرية،خبر وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار وهو ما نفاه تماما ابنها الإعلامي معتز الدمرداش.

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تفاجأ المصريون اليوم الجمعة،ببث القناة الثانية المصرية،خبر وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار وهو ما نفاه تماما ابنها الإعلامي معتز الدمرداش.

وأذاع برنامج "البداية" ضمن فقراته هذا الخبر الذي أحال فريق العمل على الشؤون القانونية.

وأكد رئيس التليفزيون مجدي لاشين في تصريحاته الإعلامية بأن مخرج البرنامج هو من أكد لفريق العمل أن الفنانة كريمة مختار تُوفيت، وهو يستعد للذهاب إلى جنازتها، ما دفع فريق البرنامج إلى إعلان الخبر للمشاهدين، وكتبوا على الشاشة "وداعا كريمة مختار"، من دون التحري في مدى صحة الخبر.