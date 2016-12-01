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عاجل.. بعد مقاطعة الصلاة الأسبوع الماضي..استنفار أمني بمسجد يوسف ابن تاشفين بفاس خلال صلاة الجمعة

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 13:41 عاجل.. بعد مقاطعة الصلاة الأسبوع الماضي..استنفار أمني بمسجد يوسف ابن تاشفين بفاس خلال صلاة الجمعة | حوادث و حقوق
عاجل.. بعد مقاطعة الصلاة الأسبوع الماضي..استنفار أمني بمسجد يوسف ابن تاشفين بفاس خلال صلاة الجمعة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مسجد يوسف ابن تاشفين بمدينة فاس يعرف مع انطلاق خطبة صلاة الجمعة، حالة استنفار أمني غير مسبوق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مسجد يوسف ابن تاشفين بمدينة فاس يعرف مع انطلاق خطبة صلاة الجمعة، حالة استنفار أمني غير مسبوق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني ، تتواجد داخل وخارج المسجد من أجل ضبط الأمور حتى لا يتكرر سيناريو الجمعة الماضي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الخطبة التي انطلقت قبل قليل تمر في أجواء عادية عكس ما وقع الأسبوع الماضي، حينما قرر المصلون مقاطعة الصلاة والتظاهر بداخل المسجد.

تجدر الإشارة إلى أن المصلين بمسجد يوسف ابن تاشفين، قاطعو صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، احتجاجا منهم على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعفاء خطيب المسجد محمد أبياط.

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المغرب شوف تيفي الخطبة استنفار امني ابن تاشفين صلاة الجمعة مسجد ابن تاشفين

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عاجل.. بعد مقاطعة الصلاة الأسبوع الماضي..استنفار أمني بمسجد يوسف ابن تاشفين بفاس خلال صلاة الجمعة

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