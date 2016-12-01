خطير.. بوليسي حاول الانتحار شنقا بمراكش.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز حي الازدهار بمدينة مراكش، ليلة الخميس-الجمعة، على وقع محاولة انتحار رجل شرطة داخل منزله شنقا.

"شوف تيفي"

اهتز حي الازدهار بمدينة مراكش، ليلة الخميس-الجمعة، على وقع محاولة انتحار رجل شرطة داخل منزله شنقا.

وحسب مصادر مراكشية فإن رجل شرطة يعمل بالدائرة الأمنية 16 بـ"ديور السعادة" والمتزوج والأب لطفلة، حاول الانتحار دخل منزله شنقا، قبل أن تتدخل زوجته لإنقاذه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الزوجة، أطلقت استغاثتها لجيرانها الذين دخلوا لمنزلهما ومنعوا زوجها من الانتحار، مضيفة بأن المصالح الأمنية، جردت الشرطي من سلاحه الوظيفي قبل إحالته على مصحة خاصة لتلقي العلاج.