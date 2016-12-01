 هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية | بوليتيك

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية

هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟ | بوليتيك

هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟

خبر سار.. هذا هو موعد مغادرة الفنان المغربي سعد لمجرد أسوار سجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

خبر سار.. هذا هو موعد مغادرة الفنان المغربي سعد لمجرد أسوار سجن فلوري بباريس

عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر | دولي

عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر

عاجل.. 400 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة المحتلة | بوليتيك

عاجل.. 400 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة المحتلة

مثير.. العثور على تقارير أمنية سرية بحاوية للأزبال بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. العثور على تقارير أمنية سرية بحاوية للأزبال بالبيضاء

يا ربي السلامة.. معركة خطيرة بالسيوف بين بائعي الخضر بالفقيه بنصالح..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. معركة خطيرة بالسيوف بين بائعي الخضر بالفقيه بنصالح..وهذه هي التفاصيل

صادم... انتحار سائحة أمريكية بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم... انتحار سائحة أمريكية بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. انفجار قوي يهز مصر..وهذا عدد القتلى والمصابين | دولي

عاجل.. انفجار قوي يهز مصر..وهذا عدد القتلى والمصابين

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 12:44 هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟ | بوليتيك
هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟
وجدت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نفسها في موقف لا تحسد عليه، نتيجة عدم رضا الأمير مولاي رشيد عن الدورة الحالية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

"شوف تيفي"

وجدت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نفسها في موقف لا تحسد عليه، نتيجة عدم رضا الأمير مولاي رشيد عن الدورة الحالية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

وحسب موقع "كش 24" المراكشي، فإن الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان الدولي للفيلم والذي أقام فيه الأمير مولاي رشيد مأدبة عشاء على شرف المدعوين، لم ينتهي بشكل جيد، حيث قرر الأمير مولاي رشيد مغادرة حفل العشاء وهو في حالة من الغضب لم تعرف أسبابه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من العالمين بخبايا هذا المهرجان، أكدوا بأن هذه الدورة تعتبر فاشلة بكل المقاييس، خاصة بعد تسجيل غياب نجوم عالميين، وقرار آخرين المغادرة بعد يوم أو يومين من انطلاقه.

و قد حاولنا الاتصال بإدارة المهرجان لتأكيد أو نفي الخبر لكن لم نجد مع من نتواصل للأسف

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمير مولاي رشيد حفل عشاء المدعويين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية | بوليتيك

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية

عاجل.. 400 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة المحتلة | بوليتيك

عاجل.. 400 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة المحتلة

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة | بوليتيك

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق | بوليتيك

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

علاش أنا فالحبس: قصة مؤلمة لشاب متهم بالقتل..دخلت الحبس باطل بمنتف قْتلت صاحبي و ها شنو كاندير | علاش تشديتي فالحبس
منذ 3 ساعات

علاش أنا فالحبس: قصة مؤلمة لشاب متهم بالقتل..دخلت الحبس باطل بمنتف قْتلت صاحبي و ها شنو كاندير

بالفيديو.. ها علاش عَوْضات أورانج ميديتيل فالمغرب | مال و أعمال

بالفيديو.. ها علاش عَوْضات ''أورانج'' '' ميديتيل'' فالمغرب

بيناتنا : شنو هي الخيانة فالمجتمع المغربي/أسبابها/أنواعها/و الحلول المقترحة | بيناتنا

بيناتنا : شنو هي الخيانة فالمجتمع المغربي/أسبابها/أنواعها/و الحلول المقترحة

الحصاد اليومي : الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

أمريكا توافق على صفقات صواريخ متطورة مع المملكة المغربية

هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟ | بوليتيك

هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟

خبر سار.. هذا هو موعد مغادرة الفنان المغربي سعد لمجرد أسوار سجن فلوري بباريس | ثقافة و فنون

خبر سار.. هذا هو موعد مغادرة الفنان المغربي سعد لمجرد أسوار سجن فلوري بباريس

عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر | دولي

عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر

﻿ ﻿
اليوم 12:07 GMT

عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.