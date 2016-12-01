هل فعلا غضب الأمير مولاي رشيد من إدارة مهرجان الفيلم بمراكش؟ ﻿

وجدت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نفسها في موقف لا تحسد عليه، نتيجة عدم رضا الأمير مولاي رشيد عن الدورة الحالية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

"شوف تيفي"



وجدت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نفسها في موقف لا تحسد عليه، نتيجة عدم رضا الأمير مولاي رشيد عن الدورة الحالية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.



وحسب موقع "كش 24" المراكشي، فإن الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان الدولي للفيلم والذي أقام فيه الأمير مولاي رشيد مأدبة عشاء على شرف المدعوين، لم ينتهي بشكل جيد، حيث قرر الأمير مولاي رشيد مغادرة حفل العشاء وهو في حالة من الغضب لم تعرف أسبابه.



تجدر الإشارة إلى أن العديد من العالمين بخبايا هذا المهرجان، أكدوا بأن هذه الدورة تعتبر فاشلة بكل المقاييس، خاصة بعد تسجيل غياب نجوم عالميين، وقرار آخرين المغادرة بعد يوم أو يومين من انطلاقه.

و قد حاولنا الاتصال بإدارة المهرجان لتأكيد أو نفي الخبر لكن لم نجد مع من نتواصل للأسف