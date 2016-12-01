خبر سار.. هذا هو موعد مغادرة الفنان المغربي سعد لمجرد أسوار سجن فلوري بباريس ﻿

كشفت وسائل إعلام فرنسية استنادا لهيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي سينظر من جديد في إمكانية تمتيع سعد بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق بداية هذا الأسبوع.

كشفت وسائل إعلام فرنسية استنادا لهيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد،أن القضاء الفرنسي سينظر من جديد في إمكانية تمتيع سعد بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

و قالت ذات المصادر،إن الكفالة المالية التي ستمكن سعد من الحرية و لو مؤقتا حُددت في نصف مليون يورو أي حوالي 500 مليون سنتيم .



و علمت "شوف تيفي" اليوم الجمعة، أن الجلسة التي ستعرف انفراجا في هذه القضية المثيرة ،ستعقد بداية الأسبوع المقبل بقصر العدالة بباريس و لن تعرف حضور "لمعلم".



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي كان قد اعتقل أكتوبر الماضي بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية .