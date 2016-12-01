عاجل.. ستة قتلى حصيلة جديدة لانفجار مصر ﻿

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية قبل قليل , أن ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين لقوا حتفهم في الانفجار الذي استهدف دورية أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة في حصيلة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية قبل قليل , أن ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين لقوا حتفهم في الانفجار الذي استهدف دورية أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة في حصيلة جديدة

وأفاد المصدر الأمني بأن الحادث أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة مجندين آخرين وأضاف أنه تم نقل المجندين الثلاثة المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثامين القتلى الستة في جنازة عسكرية .

و لازالت ملابسات الإنفجار الذي وقع في نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة مجهولة و لم تعلن لحدود الساعة أية جهة بعد مسؤوليتها عن الحادث.