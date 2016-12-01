عاجل.. 400 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة المحتلة ﻿

اقتحم حوالي 400 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء فجر اليوم الجمعة السياج المرتفع الذي يحيط بسبتة في المغرب، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

اقتحم حوالي 400 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء فجر اليوم الجمعة السياج المرتفع الذي يحيط بسبتة في المغرب، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة بأن المهاجرين، نجحوا في اقتحام الأبواب في نقطتين من السياج البالغ ارتفاعه ستة أمتار حول جيب سبتة، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحرس المدني وثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة.