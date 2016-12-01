مثير.. العثور على تقارير أمنية سرية بحاوية للأزبال بالبيضاء ﻿

تحقق المفتشية العامة للأمن الوطني، منذ أيام مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى بالرباط وبعض مساعديه الإداريين، في شأن تقارير أمنية موقعة باسمه ذات طابع سري عثر عليها في ظروف غامضة بحاوية أزبال

"شوف تيفي"



تحقق المفتشية العامة للأمن الوطني، منذ أيام مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى بالرباط وبعض مساعديه الإداريين، في شأن تقارير أمنية موقعة باسمه ذات طابع سري عثر عليها في ظروف غامضة بحاوية أزبال بالبيضاء.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن مصادر مطلعة كشفت لها أن مصالح أجهزة أمنية بالبيضاء إطلعت على محتويات الوثائق وأشعرت المديرية العامة للأمن الوطني بوجود وثائق رسمية مهمة متداولة في الشارع العام، وبعد بحث ميداني، أسندت تعليمات إلى المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، بالتحقيق في الموضوع، إذ زار مسؤولون من المفتشية العامة مقر المنطقة الأمنية الأولى المحيط، للكشف عن ظروف وملابسات خروج التقارير من مكتب العميد الإقليمي الذي يشغل رئيس المنطقة.

واستنادا لمصدر اليومية فقد تضمنت الوثائق السرية تقارير كان ينجزها رئيس المنطقة عن موظفي مختلف المصالح التابعة لإمرته من أمن عمومي والدوائر الأمنية التابعة له ومصلحة حوادث السير، وآثار تداول الوثائق السرية حالة من الترقب وسط عدد من الأمنيين الذين يتحسسون أخبارا عن طبيعة التقارير والمحاضر المنجزة ضدهم، والتي من المحتمل أن يكون رئيس المنطقة بعث بنسخ منها إلى ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، إضافة إلى المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ويرجح المصدر ذاته أن تتخذ المديرية العامة للأمن قرارات إدارية في حق المتورط أو المتورطين في تسريب الوثائق ورميها بالبيضاء، وتداولت معلومات أن تصفية حسابات مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى من المحتمل أن تكون وراء إخراج الوثائق من مكتبه ورميها بالبيضاء قصد توريطه، كما ينتظر أن تكشف الأبحاث عن سبب وجود التقارير في قمامة البيضاء، وأن تحدد إن كان الأمر مدبر ويتعلق بتصفية الحسابات، بالنظر إلى المسافة الكبيرة بين مقر المصلحة الأمنية والمكان الذي عثرت فيه التقارير داخل القمامة بالبيضاء.