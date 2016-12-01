يا ربي السلامة.. معركة خطيرة بالسيوف بين بائعي الخضر بالفقيه بنصالح..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتز سوق ''القواسم'' بالفقيه بنصالح، أمس الخميس، على وقع معركة دامية بين بائعين للخضر استخدما خلالها السلاح الأبيض ''السيوف''.

"شوف تيفي"

اهتز سوق "القواسم" بالفقيه بنصالح، أمس الخميس، على وقع معركة دامية بين بائعين للخضر استخدما خلالها السلاح الأبيض "السيوف".

وحسب مصادر من الفقيه بنصالح فإن بائعا للخضر دخل في نقاش حاد مع صاحب عربة مجرورة يمتهن هو الآخر بيع الخضر، بسبب المنافسة في البيع، لتتطور الأمور إلىتبادل العنف بواسطة الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة على مستوى العنق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر الطرف الأول في هذه المعركة إلى وجهة غير معلومة.