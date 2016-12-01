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صادم... انتحار سائحة أمريكية بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 11:16 صادم... انتحار سائحة أمريكية بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم... انتحار سائحة أمريكية بالقرب من ساحة جامع الفنا بمراكش..وهذه هي التفاصيل
اهتز فندق مصنف بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع خبر مفجع، بعد أن تم العثور على سائحة أمريكية جثة هامدة داخل غرفتها.

"شوف تيفي"

اهتز فندق مصنف بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع خبر مفجع، بعد أن تم العثور على سائحة أمريكية جثة هامدة داخل غرفتها.

وحسب مصادر مراكشية فإن المكلفين داخل الفندق الموجود بالقرب من ساحة جامع الفنا، عثروا إلى جانب السائحة الأمريكية على مادة سامة قامت هذه الأخيرة بشربها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الهالكة إلى مستودع الأموات باب دكالة لإخضاعها للتشريح للوصول إلى ظروف وملابسات وفاتها.

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المغرب شوف تيفي مراكش سائحة أمريكية جثة هامدة السائحة الأمريكية

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