عاجل.. انفجار قوي يهز مصر..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام مصرية أن مصادر أمنية ، قالت إن أربعة من رجال الشرطة المصرية بينهم ضابطان قتلوا وأصيب شرطيان في انفجار قوي، وقع اليوم الجمعة بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة أوقع أيضا أربعة مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة..ويجهل لحد الآن أسباب الانفجار..تفاصيل أكثر سنوافيكم بها بعد لحظات..
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