بالصورة.. بعد المجرد: الفناير بباريس..وها علاش ﻿

من المنتظر أن تحيي فرقة الفناير، سهرة في 17 دجنبر الجاري بقصر المؤتمرات بباريس، وهو نفس المكان الذي كان سيحتضن حفل الفنان المغربي سعد المجرد الشهر الماضي قبل اعتقاله.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تحيي فرقة الفناير، سهرة في 17 دجنبر الجاري بقصر المؤتمرات بباريس، وهو نفس المكان الذي كان سيحتضن حفل الفنان المغربي سعد المجرد الشهر الماضي قبل اعتقاله.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفرقة طلبت من المنظمين السفر إلى باريس عبر الطائرة بالدرجة الاقتصادية، وذلك لمنح المبالغ التي سيتم التحصل عليها من هذه السهرة لصالح جمعية خيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية الأخيرة للفرقة "أمير نظيف"، حققت نجاحا كبيرا، وحظيت بنسبة متابعة مهمة.