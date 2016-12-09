البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة ﻿

أشرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عشية يوم الخميس بمدينة الداخلة على تأطير لقاء تواصلي مع أعضاء الهياكل التنظيمية للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، بحضور قوي للبحارة الذين إستغلوا

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أشرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عشية يوم الخميس بمدينة الداخلة على تأطير لقاء تواصلي مع أعضاء الهياكل التنظيمية للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، بحضور قوي للبحارة الذين إستغلوا تواجد وزير الصيد البحري للتذكير بمشاكلهم.

ووسط حضور مكثف للبحارة، أخذ الكلمة كل من عزيز أخنوش والقيادي بالحزب رشيد الطالبي العالمي والوزيرة المنتدبة السابقة امباركة بوعيدة، حيث أجمعوا على الموقف البطولي للرئيس السابق صلاح الدين مزوار بتقديم الإستقالة بعد تراجع الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ومؤكدين على وجوب بناء تنظيمات قوية بالجهة على أساس المنهجية المختزلة في كلمة "أغراس أغراس" التي ترددت أكثر من مرة في اللقاء.

ورغم تأخر اللقاء بثلاث ساعات تقريبا، إذ إنطلق على الساعة السابعة مساءا في حين كان مقررا عقده على الساعة الرابعة عصرا حسبما أخبر به بعض الحاضرين، حيث طالب العديد من المتدخلين بإيجاد حلول آنية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري الذي يعتبر عصب إقتصاد المنطقة بفعل الأنشطة الإقتصادية المرتبطة به، فيما أثنى آخرون على عمل الوزارة خاصة مسؤولة سامية بها.

ولم يفت أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، الفرصة تمر دون الدعوة لتأسيس شبيبة الحزب، للحاق بركب الأحزاب الأخرى، وهو المطلب الذي تكرر أكثر من مرة في جميع المحطات التي زارها عزيز أخنوش إبتداءا من طنجة وصولا للداخلة.



