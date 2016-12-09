 البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة | بوليتيك

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة

بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين | حوادث و حقوق

بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين

حظيو راسكم.. وفاة شاب بطريقة مروعة وها كيفاش | حوادث و حقوق

حظيو راسكم.. وفاة شاب بطريقة مروعة وها كيفاش

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق | بوليتيك

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق

مول نظرية ميكانيزم هيئات المجتمع المدني يهدد باللجوء لدولة أوربية وها علاش | مجتمع

مول نظرية ''ميكانيزم هيئات المجتمع المدني'' يهدد باللجوء لدولة أوربية وها علاش

صادم.. اعتقال بائع للخضر وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

صادم.. اعتقال بائع للخضر وها أشنو كيدير

مثير..الأمن يقتحم فيلا بفاس كانت مخصصة للدعارة بشكل سري وهاشكون شدو فيها | حوادث و حقوق

مثير..الأمن يقتحم فيلا بفاس كانت مخصصة للدعارة بشكل سري وهاشكون شدو فيها

بالصورة.. أحرضان يحل ضيفا على بنكيران | بوليتيك

بالصورة.. أحرضان يحل ضيفا على بنكيران

شوفو شحال لقاو ديال الحشيش بالقرب من الشريط الحدودي مع الجزائر | حوادث و حقوق

شوفو شحال لقاو ديال الحشيش بالقرب من الشريط الحدودي مع الجزائر

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 07:13 البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة | بوليتيك
البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة
أشرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عشية يوم الخميس بمدينة الداخلة على تأطير لقاء تواصلي مع أعضاء الهياكل التنظيمية للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، بحضور قوي للبحارة الذين إستغلوا

شوف تيفي

أشرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عشية يوم الخميس بمدينة الداخلة على تأطير لقاء تواصلي مع أعضاء الهياكل التنظيمية للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب، بحضور قوي للبحارة الذين إستغلوا تواجد وزير الصيد البحري للتذكير بمشاكلهم.
ووسط حضور مكثف للبحارة، أخذ الكلمة كل من عزيز أخنوش والقيادي بالحزب رشيد الطالبي العالمي والوزيرة المنتدبة السابقة امباركة بوعيدة، حيث أجمعوا على الموقف البطولي للرئيس السابق صلاح الدين مزوار بتقديم الإستقالة بعد تراجع الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ومؤكدين على وجوب بناء تنظيمات قوية بالجهة على أساس المنهجية المختزلة في كلمة "أغراس أغراس" التي ترددت أكثر من مرة في اللقاء.

ورغم تأخر اللقاء بثلاث ساعات تقريبا، إذ إنطلق على الساعة السابعة مساءا في حين كان مقررا عقده على الساعة الرابعة عصرا حسبما أخبر به بعض الحاضرين، حيث طالب العديد من المتدخلين بإيجاد حلول آنية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري الذي يعتبر عصب إقتصاد المنطقة بفعل الأنشطة الإقتصادية المرتبطة به، فيما أثنى آخرون على عمل الوزارة خاصة مسؤولة سامية بها.

ولم يفت أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، الفرصة تمر دون الدعوة لتأسيس شبيبة الحزب، للحاق بركب الأحزاب الأخرى، وهو المطلب الذي تكرر أكثر من مرة في جميع المحطات التي زارها عزيز أخنوش إبتداءا من طنجة وصولا للداخلة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإقتصاد أخنوش الداخلة الأحرار الوزارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق | بوليتيك

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق

بالصورة.. أحرضان يحل ضيفا على بنكيران | بوليتيك

بالصورة.. أحرضان يحل ضيفا على بنكيران

بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية | بوليتيك

بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية

الأحرار يشكل كتائب إلكترونية لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب | بوليتيك

الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بيناتنا : شنو هي الخيانة فالمجتمع المغربي/أسبابها/أنواعها/و الحلول المقترحة | بيناتنا
منذ 3 ساعات

بيناتنا : شنو هي الخيانة فالمجتمع المغربي/أسبابها/أنواعها/و الحلول المقترحة

الحصاد اليومي : الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر

شوف الصحافة : 130 مليار درهم كلفة ضمان الأمن ومحاربة الجريمة بالمغرب | شوف الصحافة

شوف الصحافة : 130 مليار درهم كلفة ضمان الأمن ومحاربة الجريمة بالمغرب

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 دجنبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة | بوليتيك
منذ 2 ساعات

البحارة يعرضون مشاكلهم أمام أخنوش في اللقاء التواصلي لحزب الحمامة بمدينة الداخلة

بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين | حوادث و حقوق

بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين

حظيو راسكم.. وفاة شاب بطريقة مروعة وها كيفاش | حوادث و حقوق

حظيو راسكم.. وفاة شاب بطريقة مروعة وها كيفاش

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق | بوليتيك

منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.