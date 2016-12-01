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بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 07:10 بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين | حوادث و حقوق
بعد 29 مذكرة بحث.. أخيرا الأمن يعتقل مجرم خطير بالهراويين
اعتقلت مصالح الأمن بالهراويين أحد الأباطرة الذين صدرت في حقه 29 مذكرة بحث منذ مدة، إلا أن الحظ لم يكن حليفه هذه المرة وتم اعتقاله متلبسا بالسكر العلني وترويج الشيرا.

شوف تيفي

اعتقلت مصالح الأمن بالهراويين أحد الأباطرة الذين صدرت في حقه 29 مذكرة بحث منذ مدة، إلا أن الحظ لم يكن حليفه هذه المرة وتم اعتقاله متلبسا بالسكر العلني وترويج الشيرا.

وكشف مصدر مطلع أن الموقوف ضبطت بحوزته تقريبا 10 كيلو غرام من مخدر الشيرا وكبسولتين من الكوكايين ودراجة نارية ومديتين ومبلغ 600 درهم، حيث اعترف بالمنسوب إليه فضلا عن تورطه في قضايا أخرى عجلت بعرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آخر الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن الموقوف من ذوي السوابق حيث ارتبط اسمه بقضايا المخدرات والضرب والجرح.

 

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أمن المحكمة الابتدائية الدار البيضاء مجرم ترويج

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