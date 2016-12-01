حظيو راسكم.. وفاة شاب بطريقة مروعة وها كيفاش ﻿

لقي شاب بجماعة أوكيمدن والذي كان يمارس هواية التزحلق على الجليد حتفه بعد سقوطه من أحد المرتفعات.

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لقي شاب بجماعة أوكيمدن والذي كان يمارس هواية التزحلق على الجليد حتفه بعد سقوطه من أحد المرتفعات.

وكشفت مصادر محلية أن الشاب فور وقوعه اختفى، حيث تجندت السلطات المحلية من وقاية مدنية والدرك الملكي للبحث عنه، قبل أن يعثروا عليه جثة هامدة، في حين فتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن منطقة أوكيمدن تعرف توافد العديد من هواة التزحلق على الجليد، حيث تتميز المنطقة بتساقط الثلوج في هذه الظرفية.