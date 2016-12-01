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منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 07:02 منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق | بوليتيك
منظمات حقوقية مغربية وازنة تدعو للتظاهر يوم 10 دجنبر والمساهمة بالكتابة من أجل الحقوق
تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية– المغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية،وقفة جماعية رمزية تضامنا مع حاملي الحقوق

شوف تيفي

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية– المغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية،وقفة جماعية رمزية تضامنا مع حاملي الحقوق وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير يوم 10 دجنبر 2016، حسب بلاغ صحفي توصلت به شوف تيفي .
وستتخلل الوقفة حسب البلاغ " جولات للشباب في تحرك نضالي لتجميع التوقيعات على المناشدات وحشد الرسائل التضامنية مع حاملي الحقوق، وذلك على الساعة الخامسة مساءا بساحة البريد بمدينة الرباط".
و أكدت هذه المنظمات أن :" حرية الرأي والتعبير اليوم تعاني في المغرب ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط محنة غير مسبوقة، وتبقى تأكيدات الحكومات على أهمية "حرية الرأي" مجرد مجاملة في معظم دساتير المنطقة تقريبا، فالواقع ليس بهذه الدرجة من الحرية، إذ يزج بالكثير من الناس في السجون أو يتعرضون لما هو أسوأ من ذلك، لا لشيء سوى لتعبيرهم عن آرائهم علنا."
لتختم هذه المنظمات الحقوقية دعوتها لوسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية ونشطاء الشبكات الاجتماعية والجمهور العام أن يصبحوا سفراء لحملة "أكتب من أجل الحقوق"، وأضافت :" وتحثهم على الانخراط في هذه الحملة لدعم ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير في المغرب والمنطقة والعالم، بإيمان أن نضالات الناس مهما بدت بسيطة ومتواضعة لا تذهب سدى، بل تفتح آفاق الأمل وتجلب مستقبلا أفضل للجميع." بحسب تعبير البلاغ دائما .

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