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مول نظرية ''ميكانيزم هيئات المجتمع المدني'' يهدد باللجوء لدولة أوربية وها علاش

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 07:01 مول نظرية ميكانيزم هيئات المجتمع المدني يهدد باللجوء لدولة أوربية وها علاش | مجتمع
مول نظرية ''ميكانيزم هيئات المجتمع المدني'' يهدد باللجوء لدولة أوربية وها علاش
كشف الناشط المدني والطالب الجامعي فريد الحموتي صاحب نظرية ''ميكانيزم هيئات المجتمع المدني''، أنه إذا استمر غياب حماية المغرب لنظريته العلمية سيتوجه للسلطات الأجنبية، بعد أن نفذ صبره حيث نالت منه هذه

شوف تيفي

كشف الناشط المدني والطالب الجامعي فريد الحموتي صاحب نظرية "ميكانيزم هيئات المجتمع المدني"، أنه إذا استمر غياب حماية المغرب لنظريته العلمية سيتوجه للسلطات الأجنبية، بعد أن نفذ صبره حيث نالت منه هذه النظرية خمس سنوات من الاجتهاد والسهر وكل الأحزان والمعاناة للوصول بهذه النظرية إلى بر الولادة والوجود والترحيب بها وتشجيعها للنجاة بها كأول ولادة من هذا النوع بالمغرب، وعدة دول أخرى وفي ميدان تعتبر فيها بلادنا هي السباقة دوليا في هذا المجال حسب قوله..

وأضاف الطالب الطنجاوي المذكور في معرض حديثه "قد اصطدمنا أنا ونظريتي بجدار ظالم مليئ بالتجاهل وزرع الإحباط من طرف معظم الجهات التي التجأت إليها من مؤسسات دولة" مضيفا أنه يعيش وضعية مزرية مشيرا في الوقت نفسه أنه مازال قادرا على إنتاج نظريات أخرى.

وأشار إلى أنه وفي حال إبقاء الأمر على ما هو عليه بالقول "سأقرر اللجوء لسلطة دولة أخرى تستطيع حماية إنجازي وإخراجه لحيز الوجود".

وعن هذه النظرية قال المعني بالأمر أن دور هذه النظرية مهم جدا وهي عبارة عن إصلاح وطني، حيث تقيم المنتوج الذي تقدمه الأحزاب والجمعيات، والتي طال الاشتغال عليها أربع سنوات متتالية...فهل ستتدخل الجهات المختصة في هذه القضية أم أن الإهمال وعدم العناية سيظل هو الطاغي وبالتالي سندفع بالحموتي إلى البحت عن فضاءات أخرى خارج الوطن ؟ نتمنى أن نستفيق من سباتنا ونحصن أطرنا من الاستقطابات الأجنبية..

 

 

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