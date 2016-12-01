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صادم.. اعتقال بائع للخضر وها أشنو كيدير

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 06:59 صادم.. اعتقال بائع للخضر وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق
صادم.. اعتقال بائع للخضر وها أشنو كيدير
اعتقلت دورية للقوات المساعدة في مدينة الجديدة أحد الأشخاص الذي يشتغل خضارا، والذي ضبط يمارس الرذيلة على متشرد.

شوف تيفي

اعتقلت دورية للقوات المساعدة في مدينة الجديدة أحد الأشخاص الذي يشتغل خضارا، والذي ضبط يمارس الرذيلة على متشرد.
وقد بدا واضحا أن الخضار قد استغل المتشرد جنسيا، بعد أن شغله معه في بيع الخضر، حيث تم ضبطه في حافلة مهجورة بشارع بئر انزران بالجديدة.
جدير بالذكر أن المتشرد عمره 10 سنوات، بدأ يشتغل مع الخضار بسبب ظروفه الصعبة لكن الأخير طلع مستغل كبير وتكرفص على القاصر بطريقة بشعة.

 

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القوات المساعدة خضار حافلة اعتقال

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