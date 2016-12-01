مثير..الأمن يقتحم فيلا بفاس كانت مخصصة للدعارة بشكل سري وهاشكون شدو فيها ﻿

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اقتحمت المصالح الأمنية بفاس أول الأسبوع الجاري إحدى الفيلات الفخمة بمدينة فاس، حيث تم تفكيك شبكة لامتهان الدعارة والتي كانت تشتغل بسرية.
وكشف مصدر مطلع أن الشبكة كانت تشتغل في أريحية تامة، حيث تعتبر المنطقة التي تتواجد فيها الفيلا منطقة شبه فارغة من السكان، إذ تم اعتقال ممتهنات للدعارة في الفيلا المذكورة وإحالتهم على العدالة في انتظار النظر في المنسوب إليهم.
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