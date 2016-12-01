بالصورة.. أحرضان يحل ضيفا على بنكيران ﻿

حل قبل قليل ببيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قيدوم السياسيين المغاربة المحجوب أحرضان الذي كان آخر السياسيين الذين قدموا العزاء لرئيس الحكومة بعد وفاة والدته.

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حل قبل قليل ببيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قيدوم السياسيين المغاربة المحجوب أحرضان الذي كان آخر السياسيين الذين قدموا العزاء لرئيس الحكومة بعد وفاة والدته.

وجاء أحرضان لبيت بنكيران بحي الليمون بالعاصمة الرباط، من أجل تقديم العزاء، حيث تعذر عليه الحضور لمراسيم دفن الفقيدة والدة بنكيران التي وافتها المنية بداية الأسبوع الجاري.