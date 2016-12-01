شوفو شحال لقاو ديال الحشيش بالقرب من الشريط الحدودي مع الجزائر ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و55 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وضبطت بحوزتهم 200 كيلوغراما من

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و55 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وضبطت بحوزتهم 200 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهما بالحي الصناعي بمدينة وجدة، وبحوزتهما 20 كيلوغراما من مخدر الحشيش على شكل صفائح معدة للترويج، قبل أن تمكن الأبحاث من ضبط 180 كيلوغراما إضافية من نفس المادة المخدرة، بمنزل كائن بدوار أولاد السايح بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وتوقيف المشتبه فيه الثالث وحجز سيارة خفيفة وهواتف نقالة.

وحسب ذات البلاغ فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

وأبرز البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتجفيف منابع جلب وترويج المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.