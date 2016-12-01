 حميد المرضي أول فنان طلع مرضي مع العيد وأصدر ألبومه بمناسبة المولد ﻿
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حميد المرضي أول فنان طلع مرضي مع العيد وأصدر ألبومه بمناسبة المولد

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 02:35 حميد المرضي أول فنان طلع مرضي مع العيد وأصدر ألبومه بمناسبة المولد | ثقافة و فنون
حميد المرضي أول فنان طلع مرضي مع العيد وأصدر ألبومه بمناسبة المولد
مازالت ثقافة إصدار الألبومات الغنائية في المغرب يعد مجازفة حقيقية ، ومغامرة كبيرة، بالنظر لتكاليف إنتاج الألبوم وانعدام شيء اسمه شركة إنتاج، ولذلك أسباب وتترتب عنه تبعات كثيرة.

شوف تيفي

مازالت ثقافة إصدار الألبومات الغنائية في المغرب يعد مجازفة حقيقية ، ومغامرة كبيرة، بالنظر لتكاليف إنتاج الألبوم وانعدام شيء اسمه شركة إنتاج، ولذلك أسباب وتترتب عنه تبعات كثيرة.
وكشف الفنان حميد المرضي عن ألبومه الذي صدر اليوم بعنوان "جيلاليات صلى الله عليك يا بهيج الأوصاف" حيث تم إصداره بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف الذي يصادف الاثنين القادم.
وأضاف المرضي في تصريح لـ"شوف تيفي" أن الألبوم يتضمن أغاني من السواكن وهي عبارة عن قطع تمت إعادتها، في إطار إحياء التراث المغربي الأصيل الذي يزخر به المغرب.

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حميد المرضي ذكرى المولد النبوي ألبوم المغرب شوف تيفي

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