 رجال الحموشي يعتقلون أحد أهم مروجي الماحيا بتارودانت والملقب بـ ''الهيب هوب'' رفقة خليلته القاصر.. وهذه هي التفاصيل ﻿
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رجال الحموشي يعتقلون أحد أهم مروجي الماحيا بتارودانت والملقب بـ ''الهيب هوب'' رفقة خليلته القاصر.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 02:34 رجال الحموشي يعتقلون أحد أهم مروجي الماحيا بتارودانت والملقب بـ الهيب هوب رفقة خليلته القاصر.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يعتقلون أحد أهم مروجي الماحيا بتارودانت والملقب بـ ''الهيب هوب'' رفقة خليلته القاصر.. وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنت مساء أمس الأربعاء، من إيقاف شخص في عقده الثالث، من أجل الحيازة والاتجار في مسكر ''ماء الحياة''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنت مساء أمس الأربعاء، من إيقاف شخص في عقده الثالث، من أجل الحيازة والاتجار في مسكر "ماء الحياة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عملية إيقاف المعني بالأمر الملقب بـ"الهيب هوب" والبالغ من العمر 30 عاما والمعروف بسوابقه المتعددة في نفس الميدان، تمت إثر عملية مراقبة وترصد له أسفرت عن ضبط المعني بمنطقة غابوية بحي "امبارك اوسالم" وبحوزته كمية مهمة من مسكر ماء الحياة معبأة داخل أكياس جاهزة للبيع، فيما تمكن أحد شركائه من الفرار مستغلا كثافة الأحراش وظلمة المكان، تاركا وراءه خليلته القاصر، التي تم توقيفها هي الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالموقوف البالغ تحت الحراسة النظرية وتحت المراقبة القضائية بالنسبة للفتاة القاصر، وذلك رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث من أجل إيقاف الشخص الفار بعد تحديد هويته.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية تارودانت سكر ماء الحياة منطقة غابوية القاصر

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