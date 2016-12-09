 بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية ﻿
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بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 00:55 بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية | بوليتيك
بالصور.. تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية
استقبل العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إدريسا عبدو القادري وزير التعليم المهني والتقني بالنيجر، بحضور شخصيات من النيجر، لبحث مجالات تطوير التعاون الثنائي، وتدارس

شوف تيفي

استقبل العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إدريسا عبدو القادري وزير التعليم المهني والتقني بالنيجر، بحضور شخصيات من النيجر، لبحث مجالات تطوير التعاون الثنائي، وتدارس طلب الجانب النيجري الاستعانة بخبرات المكتب في مجالات التكوين الأولي والمستمر، وهندسة التكوين وتكوين المكونين والأطر الإدارية ، ناهيك عن تبادل الخبرات والوثائق والدراسات...

وبحسب بلاغ المكتب، فبالإضافة إلى تخصيص كوتا سنوية من المقاعد البيداغوجية في المؤسسات التكوينية، يشمل الاتفاق تعزيز قدرات المتدربين وتكوين المكونين والأطر الإدارية والتقنية، والمساعدة في إضفاء طابع مهني على منظومة التكوين المستمر، تطوير التكوين بالمؤسسات السجنية، ودعم التكوين بالوحدات المتنقلة... وفي هذا الصدد، خصص المكتب 20 مقعدا لفائدة المتدربين النيجريين برسم السنة التكوينية 2017/2016، بمدرسة محمد السادس للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بسطات في شعب مختلفة.

ومن بين المشاريع المتفق عليها أيضا في هذا الإطار، يضيف البلاغ، تكوين رؤساء فروع صندوق دعم التكوين المهني المستمر والتكوين بالتدرج النيجري في مجال التكوين بالتناوب وتكوين المكونين والأطر الإدارية والتقنية والمكونين في تخصصات مثل البلاط، وتعبيد الطرق وفخاريات والسباكة والميكانيك، والخبازة / والحلويات، والطبخ / المطعمة.

كما اتفق الشريكان أيضا على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للنيجر في التكوين الأولي ودعم هياكل وآليات التكوين المستمر لتلبية الاحتياجات المتزايدة المعبر عنها من طرف الشركات النيجيرية في القطاعين العام والخاص.

ولتمويل هذه المشاريع، اتفق الطرفان على البحث عن موارد تمويل من المانحين الدوليين كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية... لمواكبة مشاريع التعاون المتفق عليها.

وفي الختام، قام الوزير والوفد المرافق بزيارة لمركز التكوين المهني في مهن السيارات مولاي رشيد- سيدي عثمان للوقوف عن كثب على خبرة المكتب في مجال التكوين المهني.

تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية

تدارس محاور تعاون جديدة بين OFPPT ووزارة التعليم المهني والتقني النيجرية

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