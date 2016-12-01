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فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 00:41 فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات
فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تبلغ مدته حوالي 44 ثانية، لسهرة شعبية، ظهر خلالها مبلغ مالي مهم ''الغرامة'' تم منحه للفرقة الموسيقية التي تنشط السهرة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تبلغ مدته حوالي 44 ثانية، لسهرة شعبية، ظهر خلالها مبلغ مالي مهم "الغرامة" تم منحه للفرقة الموسيقية التي تنشط السهرة.

وانتشر هذا الفيديو بشكل لا يصدق عبر العديد من الصفحات الفايسبوكية، حيث تفاعل النشطاء معه بشكل كبير، وطالب العديد منهم بالتوقف عن تداول هذا الفيديو.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصفحات الفايسبوكية النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سهرة شعبية الغرامة الفرقة الموسيقية

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