بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
طلبت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس،من زبنائها بتنظيم تنقلاتهم مسبقا، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير جد مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، وذلك يومي الجمعة 9 دجنبر الجاري، والثلاثاء 13 دجنبر الجاري الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.
ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي السيارات إلى الاتصال بالرقم 5050 للمزيد من المعلومات.
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