 بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي | حوادث و حقوق

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية | منوعات

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية

الأحرار يشكل كتائب إلكترونية لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب | بوليتيك

الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب

بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم للكلام والرؤيا | بوليتيك

بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم

طريف ومثير..جدل فايسبوكي بسبب صورة الفنانة أمال الأطرش وها علاش | ثقافة و فنون

طريف ومثير..جدل فايسبوكي بسبب صورة الفنانة أمال الأطرش وها علاش

خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا | مجتمع

خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 00:39 بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد
بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها
طلبت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس،من زبنائها بتنظيم تنقلاتهم مسبقا، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر 

طلبت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس،من زبنائها بتنظيم تنقلاتهم مسبقا، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير جد مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، وذلك يومي الجمعة 9 دجنبر الجاري، والثلاثاء 13 دجنبر الجاري الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي السيارات إلى الاتصال بالرقم 5050 للمزيد من المعلومات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

رسميا وابتداء من اليوم : أورانج تعوض ميديتل بالمغرب | اقتصاد

رسميا وابتداء من اليوم : ''أورانج'' تعوض ''ميديتل'' بالمغرب

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية | اقتصاد

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية

رسميا و بالصورة..باي باي ميديتيل | اقتصاد

رسميا و بالصورة..باي باي ميديتيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. تفاصيل إعادة تمثيل جريمة الوحش بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 24 دقيقة

خبر اليوم.. تفاصيل إعادة تمثيل جريمة الوحش بالبيضاء

نسولو الناس:شنو رأيكم فالمشعوذين ليكيخطفو الأطفال الزوهريين؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم فالمشعوذين ليكيخطفو الأطفال الزوهريين؟

بوجه مكشوف التاجر الذي قاوم الشفار لي بغا يشفر ليه 90 مليون.. يوجه رسالة لجميع المغاربة (فيديو) | بــووز

بوجه مكشوف التاجر الذي قاوم الشفار لي بغا يشفر ليه 90 مليون.. يوجه رسالة لجميع المغاربة (فيديو)

شوفو الحيلة ليدار أخطر مجرم باش يْشفر الحقيبة لي كانت فيها 90 مليون (فيديو التفاصيل) | بــووز

شوفو الحيلة ليدار أخطر مجرم باش يْشفر الحقيبة لي كانت فيها 90 مليون (فيديو التفاصيل)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات
منذ 16 دقيقة

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي | حوادث و حقوق

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.