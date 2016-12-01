بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها ﻿

طلبت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس،من زبنائها بتنظيم تنقلاتهم مسبقا، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

طلبت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس،من زبنائها بتنظيم تنقلاتهم مسبقا، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي.



وأوضحت الشركة، في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير جد مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، وذلك يومي الجمعة 9 دجنبر الجاري، والثلاثاء 13 دجنبر الجاري الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.



ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي السيارات إلى الاتصال بالرقم 5050 للمزيد من المعلومات.