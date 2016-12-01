بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي ﻿

التهمت النيران بطريقة خطيرة سيارة خفيفة من نوع ''ميني كوبر'' رمادية عشية اليوم الخميس، حيث خلفت استنفارا واسعا في صفوف الوقاية المدنية ورجال الأمن.

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التهمت النيران بطريقة خطيرة سيارة خفيفة من نوع "ميني كوبر" رمادية عشية اليوم الخميس، حيث خلفت استنفارا واسعا في صفوف الوقاية المدنية ورجال الأمن.

وكشف مصدر حضر واقع الاحتراق أمام فندق حياة ريجنسي، أن السيارة التهمتها النيران بسرعة، حيث خرجت منها صاحبتها بعد صعود دخان من مكان المحرك، والتي لم تصب بأذى إلا أن السيارة أصبحت في خبر كان بعد التهامها بالنيران.