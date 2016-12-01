مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم ﻿

إيجاد المال في الأزقة يكاد يكون أمرا مستحيلا في وقتنا الراهن ، بل من الممكن أن تجد بعض الدراهم إلا أن كيس من المال يبقى مستبعدا، ومن الطريف أن ثلاثة أطفال كانوا يهمون بلعب كرة القدم في أحد أزقة حي

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إيجاد المال في الأزقة يكاد يكون أمرا مستحيلا في وقتنا الراهن ، بل من الممكن أن تجد بعض الدراهم إلا أن كيس من المال يبقى مستبعدا، ومن الطريف أن ثلاثة أطفال كانوا يهمون بلعب كرة القدم في أحد أزقة حي الدويرات بالعيون، وعثروا على كيس مملوء بالمال.

الدراري تعجبوا من الواقعة، حيث هم أحدهم بخطف الكيس وفر هاربا إلى منزله بالحي، الشيء الذي جعل خلافا ينشب بين الاثنين الآخرين الذي توجهوا على وجه السرعة إلى منزل صاحبهم الذي ضربها ليهم بنكرة، واحتفظ بالكيس إلى حين ظهور صاحبه.



