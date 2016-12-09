مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور محفظات جيبية مكونة من البلاستيك، تم صناعتها بطريقة احترافية بنسخ أوراق نقدية من فئة 100 درهم و 200 درهم عليها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور محفظات جيبية مكونة من البلاستيك، تم صناعتها بطريقة احترافية بنسخ أوراق نقدية من فئة 100 درهم و 200 درهم عليها.

وكشف ناشروا هذه الصور بأن ثمن هذه المحفظات يبلغ حوالي 20 درهم، وتباع من طرف الباعة المتجولين بالعديد من المدن المغربية.

تفاعل النشطاء بشكل كبير معها، حيث اعتبر الجميع نسخ أوراق نقدية بالأمر الخطير، موضحين بأن هذا النسخ من المحتمل أن يتم في أوراق عادية وبالتالي تزوير مبالغ مالية مهمة، بينما طالب آخرون السلطات بسحب هذه المحافظ من الأسواق المغربية وفتح تحقيق في الموضوع.