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الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 00:11 الأحرار يشكل كتائب إلكترونية لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب | بوليتيك
الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب
في محاكاة وتقليد لحزب العدالة والتنمية، يدرس أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، تشكيل ذراع إلكتروني داخل مواقع التواصل الإجتماعي، لردع أي إنتقاد أو هجوم ضد الحزب أو قيادته.

شوف تيفي

في محاكاة وتقليد لحزب العدالة والتنمية، يدرس أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، تشكيل ذراع إلكتروني داخل مواقع التواصل الإجتماعي، لردع أي إنتقاد أو هجوم ضد الحزب أو قيادته.

وكشف مصدر حصري "لشوف تيفي" أن قياديين بالحزب تحمسوا لفكرة تأسيس أذرع إعلامية داخل الفايسبوك، لكنهم إشترطوا إستكمال تنظيم الهياكل المحلية والجهوية وكذا التنظيمات الموازية من شبيبة الحزب وذراع نقابية ونسوية، حيث أن القياديين يريدون ضبط الأذرع الإلكترونية بواسطة الأنظمة الموازية.

ويأتي تكوين الأذرع الإعلامية، وفق ذات المصادر بعد الهجوم الأخير على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد مجموعته الإقتصادية خاصة المرتبطة بتوزيع المحروقات، حيث أن أعضاء يسارعون الزمن لتأسيس شبيبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعوا أخنوش إلى "تأسيس كتائب إلكترونية للدفاع عن الحزب وعن توجهات الحزب خصوصا بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها مؤخرا".

من جهة ثانية، قال مصدر مسؤول أن تكوين ذراع لشبيبة الحزب جاء في اللقاء الأخير المنظم بالرباط، حيث قام بعض الأعضاء بالحزب إلى طرح الفكرة على عزيز أخنوش، بتأسيس كتائب إلكترونية، لكن الرئيس لم يقبل المقترح ولم يرفضه بل لم يناقشه في الأصل حسب تعبير ذات المصادر.

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‫شوف تيفي

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الأحرار الإلكترونية أخنوش الهياكل الحزب المصادر شوف تيفي

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