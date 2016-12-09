بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم ''للكلام والرؤيا'' ﻿

في خطوة تصعيدية، يعتزم خريجو المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية الدار

شوف تيفي



في خطوة تصعيدية، يعتزم خريجو المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء لإتمام برنامجهم المسطر من طرف المجلس الوطني.

وتطالب الأطر التربوية، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع التعليم إسوة بالأساتذة المتدربين، حيث أعلن بلاغ للمجلس الوطني، عن برنامج إحتجاجي ينطلق بالتعبئة في الجامعات والمدارس العليا للأساتذة والتواصل مع الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، لتنظيم مسيرة وطنية في مراكش السبت المقبل مع اعتصام بساحة "جامع الفنا"، ومسيرة وطنية ضد إلغاء مجانية التعليم يوم الأربعاء، ووقفة أمام ولاية جهة مراكش يوم الخميس المقبل، إضافة إلى مسيرة وطنية أخرى بالبيضاء يوم الأحد 25 دجنبر التي سيصلونها مشيا على الأقدام.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" من داخل المجلس الوطني للأطر التربوية، أن الإطار التربوي، حسناء زرقي أصيبت على مستوى الرأس، فقدت خلالها القدرة على النطق وتحريك اليدين، وكذا نقص حاد في البصر، جراء إصابتها بكسر خطير على مستوى الجمجمة، حيث تم نقلها إلى المستشفى، حيث أصدر الأطر التربوية بلاغا يؤكدون فيه الواقعة وموضحين محاولة نقل المصابة نحو مصحة خاصة.