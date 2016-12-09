 بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم ''للكلام والرؤيا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي | حوادث و حقوق

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية | منوعات

مثير وبالصور..محفظات جيبية مطبوع عليها أوراق نقدية من فئة 200 درهم تغزو الأسواق المغربية

الأحرار يشكل كتائب إلكترونية لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب | بوليتيك

الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب

بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم للكلام والرؤيا | بوليتيك

بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم

طريف ومثير..جدل فايسبوكي بسبب صورة الفنانة أمال الأطرش وها علاش | ثقافة و فنون

طريف ومثير..جدل فايسبوكي بسبب صورة الفنانة أمال الأطرش وها علاش

خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا | مجتمع

خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم ''للكلام والرؤيا''

بتاريــخ : 9 دجنبر 2016 / 00:06 بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم للكلام والرؤيا | بوليتيك
بالفيديو... 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء بعد فقدان زميلتهم ''للكلام والرؤيا''
في خطوة تصعيدية، يعتزم خريجو المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية الدار

شوف تيفي

في خطوة تصعيدية، يعتزم خريجو المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء لإتمام برنامجهم المسطر من طرف المجلس الوطني.

وتطالب الأطر التربوية، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع التعليم إسوة بالأساتذة المتدربين، حيث أعلن بلاغ للمجلس الوطني، عن برنامج إحتجاجي ينطلق بالتعبئة في الجامعات والمدارس العليا للأساتذة والتواصل مع الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، لتنظيم مسيرة وطنية في مراكش السبت المقبل مع اعتصام بساحة "جامع الفنا"، ومسيرة وطنية ضد إلغاء مجانية التعليم يوم الأربعاء، ووقفة أمام ولاية جهة مراكش يوم الخميس المقبل، إضافة إلى مسيرة وطنية أخرى بالبيضاء يوم الأحد 25 دجنبر التي سيصلونها مشيا على الأقدام.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" من داخل المجلس الوطني للأطر التربوية، أن الإطار التربوي، حسناء زرقي أصيبت على مستوى الرأس، فقدت خلالها القدرة على النطق وتحريك اليدين، وكذا نقص حاد في البصر، جراء إصابتها بكسر خطير على مستوى الجمجمة، حيث تم نقلها إلى المستشفى، حيث أصدر الأطر التربوية بلاغا يؤكدون فيه الواقعة وموضحين محاولة نقل المصابة نحو مصحة خاصة.

مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء

مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المجلس الوطني المسيرة الإقتصادية الدار البيضاء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأحرار يشكل كتائب إلكترونية لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب | بوليتيك

الأحرار يشكل ''كتائب إلكترونية'' لمهاجمة الخصوم والدفاع عن قيادة الحزب

مثير.. شوفو شحال من مليار كيخسر المغرب بسبب الجريمة | بوليتيك

مثير.. شوفو شحال من مليار كيخسر المغرب بسبب الجريمة

شركة فرنسية كتقلب على البترول في السواحل المغربية وها كيفاش | بوليتيك

شركة فرنسية كتقلب على البترول في السواحل المغربية وها كيفاش

الملك يعود لأرض الوطن لإحياء عيد المولد النبوي | بوليتيك

الملك يعود لأرض الوطن لإحياء عيد المولد النبوي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. تفاصيل إعادة تمثيل جريمة الوحش بالبيضاء | خبر اليوم
منذ 27 دقيقة

خبر اليوم.. تفاصيل إعادة تمثيل جريمة الوحش بالبيضاء

نسولو الناس:شنو رأيكم فالمشعوذين ليكيخطفو الأطفال الزوهريين؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم فالمشعوذين ليكيخطفو الأطفال الزوهريين؟

بوجه مكشوف التاجر الذي قاوم الشفار لي بغا يشفر ليه 90 مليون.. يوجه رسالة لجميع المغاربة (فيديو) | بــووز

بوجه مكشوف التاجر الذي قاوم الشفار لي بغا يشفر ليه 90 مليون.. يوجه رسالة لجميع المغاربة (فيديو)

شوفو الحيلة ليدار أخطر مجرم باش يْشفر الحقيبة لي كانت فيها 90 مليون (فيديو التفاصيل) | بــووز

شوفو الحيلة ليدار أخطر مجرم باش يْشفر الحقيبة لي كانت فيها 90 مليون (فيديو التفاصيل)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال الغرامة في واحد القصارة بالمغرب | منوعات
منذ 19 دقيقة

فيديو صادم.. شوفو شحال ديال ''الغرامة'' في واحد القصارة بالمغرب

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها | اقتصاد

بمناسبة ذكرى عيد المولد .. هذا ماطلبته الشركة الوطنية للطرق السيارة من زبنائها

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي | حوادث و حقوق

بعد وقوفها الاضطراري .. ها أشنو وقع لسيارة أمام فندق حياة رجينسي

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير وطريف .. أطفال عثروا على كيس من المال وها أشنو وقع ليهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.