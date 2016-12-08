طريف ومثير..جدل فايسبوكي بسبب صورة الفنانة أمال الأطرش وها علاش ﻿

يبدو أن الفنانات المغربيات مصرات على إثارة الجدل طيلة أيام المهرجان، وكأنهن ينتقمن من ''ميليسا توسكان دوبلونتيي مديرة المهرجان'' المخططة الرسمية لفعاليات الدورة 16 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

شوف تيفي

يبدو أن الفنانات المغربيات مصرات على إثارة الجدل طيلة أيام المهرجان، وكأنهن ينتقمن من "ميليسا توسكان دوبلونتيي مديرة المهرجان" المخططة الرسمية لفعاليات الدورة 16 من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

فعلى طول أيام المهرجان لم تجد الفنانات المغربيات من حرج في ارتداء أزياء مثيرة، وأحيانا غير لائقة لهذه المناسبة نظرا لطبيعة الحدث وضيوفه، حيث كشف مصدر مطلع أن إحدى أطر اللجنة المنظمة كانت تقف في أول البساط الأحمر وكانت مهمتها تبديل مسار بعض الضيوف الذين يرتدون أزياء غير لائقة، لمسار آخر غير المشي فوق البساط الأحمر.

لكن السيدة المذكورة لم تستطع الالتفات للفنانات المغربيات، وكانت أحيانا تدير ظهرها لهن عندما يهمن بالمشي على البساط لأخذ الصور التذكارية، وكأنها تركتهن للفايسبوك الذي أدى دور الرقابة وانتقذ بشدة أزياء بعضهن التي لا تمت بصلة لعالم الأزياء حسب رأي الفايسبوكيين طبعا.

وآخر إبداعات الفنانات هو كسوة الفنانة أمل الأطرش الشهيرة بلقب "عويشة" والتي ظهرت اليوم بلباس خاص، لم يفهمه الفايسبوكيون، والمثير هو ما كانت تحمل في يدها حيث ذهبت التعاليق للكشف عن الحقيبة أو الساشي أو الشاكوش والذي لم يجد له الفايسبوكيون اسما، والذي لا تعرفه سوى الأطرش...عيقتو هكذا علق أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي..